Тимур Жамалетдинов: Надеюсь, Гончаренко даст мне шанс проявить себя

Нападающий Тимур Жамалетдинов рассказал, что готов к конкуренции за место в основном составе ЦСКА.

- Все зависит только от меня, впереди еще немало товарищеских встреч. Надеюсь, что Виктор Михайлович даст мне шанс проявить себя, а там уже надо показать себя с лучшей стороны. Также нужно качественно проводить тренировки. Конечно, на моей позиции конкуренция большая - Витиньо, Чалов, Оланаре, Ионов, но я готов к соперничеству и буду стараться делать все от себя зависящее, чтобы подойти поближе к основному составу ЦСКА.

Не знаю, смогу ли сходу кого-нибудь из них вытеснить из состава. В ЦСКА нет плохих игроков, раз они попали в нашу команду. Но все может быть. Благодаря конкуренции ты становишься только лучше, и это уже хорошо, - сказал Жамалетдинов ТАСС.

В текущем сезоне молодежного первенства форвард провел за ЦСКА 17 матчей и забил в них 14 голов. По этому показателю он занимает первое место в турнире.