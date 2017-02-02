Команда Ярослава «NS» Кузнецова установила рекорд в ивенте Dark Moon
Ярослав «NS» Кузнецов, Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов, Игорь «Nexus» Лысаковский, Максим «H0stik» Кацапов и Денис «Butterfly» Пушкин установили рекорд прохождения ивента Dark Moon (Новолуние) в Dota 2.
Продолжительность матча составила 30 минут и 25 секунд. Ребята играли за Axe, Leshrak, Disruptor, Medusa и Techies.
ТОП-1: NS, Nexus, LighTofHeaven, Butterfly, H0stik pic.twitter.com/HTFD1dM766— Студия Аналитики (@StudAnal) 2 февраля 2017 г.
Напомним, что ивент продлится до 6 февраля.
Запись матча:
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически