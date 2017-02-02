Андрей Коваленко: В ХК «Сочи» имеются задолженности за три месяца

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о сложной финансовой ситуации в ХК «Сочи»

- К сожалению, придется начать с тревожного сигнала, - сказал Коваленко. - Все последние годы профсоюз внимательно следит за ситуацией в ХК «Сочи», где возникали проблемы с выплатами зарплат. Летом в этот клуб пришел мощный титульный спонсор, и мы были уверены в том, что ситуция в «Сочи» нормализуется.



- Не нормализовалась?

- Пока нет. По нашей информации, в последний раз хоккеисты команды получили часть зарплаты за октябрь. С тех пор контрактных выплат в ХК «Сочи», опять-таки по нашим сведениям, не производилось. Таким образом, речь идет о задолженностях уже за три месяца - ноябрь, декабрь и январь. Профсоюз уже связался с руководством клуба, послали генеральному директору Сергею Воропаеву, как мы говорим, «ласковое письмо». Надеемся, что ситуация прошлых сезонов, когда сочинцы уходили на каникулы с очень серьезными проблемами, все же не повторится.

- Задолженности в «Сочи» - наиболее существенные в КХЛ-2016/17?

- Есть целый ряд клубов, который допускает некоторые задержки, но в целом ситуация, если вывести за скобки южный клуб, скорее контролируемая, в том числе со стороны КХЛ.



