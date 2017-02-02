Веснина обыграла Корне и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017
Российская теннисистка Елена Веснина в трех сетах победила француженку Ализе Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.
Счет по сетам - 2:6, 6:3, 6:3.
Напомним, в четвертьфинале Веснина сыграет с победителем пары Донна Векич – Доминика Цибулкова.
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
Кроме Весниной в четвертьфинал также вышли россиянки Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова
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Матч
Веснина Е. (Россия) - Корне А. (Франция) - 2:6, 6:3, 6:3
Место и дата
02 февраля 13:10, , Онлайн-трансляция
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