Фролов и Березин завоевали серебро и бронзу в спринте на Универсиаде
Российские лыжники Владимир Фролов и Егор Березин заняли второе и третье места соответственно в спринте классическим стилем на Универсиаде в Алма-Ате.
Победу в гонке праздновал Иван Люфт из Казахстана, преодолевший дистанцию за 3 минуты 53,60 секунды.
Напомним, что Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.
Универсиада
Алматы (Казахстан), 2 февраля
Лыжный спорт
Мужчины
Спринт, классический стиль
1. Иван Люфт (Казахстан) - 3:53.60
2. Владимир Фролов (Россия) - +0.7
3. Егор Березин (Россия) - +0.97
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