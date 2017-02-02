Форвард «Торонто» Марнер – лучший новичок января в НХЛ
НХЛ признала нападающего «Торонто» Митчелла Марнера лучшим новичком прошлого месяца, сообщается на официальном сайте лиги.
В январе канадец в 13 матчах регулярного чемпионата набрал 15 (4+11) очков.
В борьбе за награду Марнер обошел нападающего «Каролины» Себастьяна Ахо, который в 13 играх записал в свой актив 10 (8+2)) очков, форварда «Детройта» Энтони Манту (14 матчей, 10 (4+6) очков) и нападающего «Виннипега» Патрика Лайне (6 матчей, 10 (4+6) очков).
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