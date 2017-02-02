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Союз ММА России наградил «Советский спорт» за популяризацию единоборств

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Союз ММА России, главой которого является прославленный боец Федор Емельяненко, наградил почетной грамотой издателя ИД «Советский спорт» Сергея Колушева и газету «Советский спорт» за популяризацию смешанных боевых единоборств (ММА).

«Наши победы в этом году стали такими яркими благодаря вашей поддержке», - говорится в тексте грамоты.

Также почетной грамотой был награжден корреспондент «Советского спорта» Сергей Ващенко

Напомним, что Союз ММА России был образован в 2012 году. Его президентом является Федор Емельяненко, который уже 19 февраля проведет бой в США против местного бойца Мэтта Митриона в рамках шоу Bellator 172.

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