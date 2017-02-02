Футболисты «Мордовии» бойкотируют тренировки на сборе в Крыму

Футболисты «Мордовии», находящиеся на сборе в Крыму, бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате, сообщает Sportbox.

Ранее игрокам обещали, что до вторника перед ними погасят все задолженности. По информации источника, выплаты перенесли на пятницу.

В настоящее время игроки готовятся по индивидуальной программе и проходят оздоровительные процедуры. Схожая ситуация уже была осенью, когда футболисты собирались на тренировки, но при этом их фактически бойкотировали.

После 24 туров «Мордовия» занимает 18 место в ФНЛ, в активе команды 22 очка.