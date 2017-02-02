Агент Верратти: Сколько стоит мой клиент? У Марко нет цены

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, порассуждал на тему возможного трансфера своего клиента в другой клуб.

Ранее сообщалось, что к игроку сборной Италии проявляют интерес «Челси», «Ювентус», а также миланский «Интер».

«Трудно сказать, сколько стоит Марко, но в слитках золота получится довольно много. Очень. Но даже этого будет недостаточно. Думаю, у него вообще нет цены. Да и «ПСЖ» не хочет его продавать. У Марко контракт до 2021 года. Он хочет выиграть вместе с командой чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

Всегда говорил, что в один прекрасный день он вернется в Италию. Сейчас руководство «ПСЖ» хочет сохранить Верратти на долгое время. Не знаю, когда случится переход, но этот день настанет. «Ювентус»? Если честно, со мной никто не говорил. Понятное дело, что все связывают Верратти с топ-клубами», – сказал агент, слова которого приводит Goal.