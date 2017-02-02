Ибрагимович может продолжить карьеру в «Наполи»

Нападающий Златан Ибрагимович может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи», сообщает The Guardian.

По данным издания, инициатором возвращения 35-летнего шведа в Италию является его агент Мино Райола, родившийся неподалеку от Неаполя. Напомним, на Апеннинах форвард в свое время выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

«Ибрагимовичу всегда нравился Неаполь, страсть неаполитанцев, потому что он рос в семье, чей темперамент похож на неаполитанский. С ним знаком президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Впрочем, в случае со Златаном никогда не знаешь, что может произойти», - цитирует Райолу The Guardian.

Ранее манкунианцы предложили Ибрагимовичу продлить контракт до 2019 года.

В этом сезоне нападающий в 22 матчах чемпионата Англии забил 14 мячей и отдал три голевые передачи.





