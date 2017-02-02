«Ростов» сыграет со «Шкендией»

3 февраля «Ростов» проведет два контрольных матча на сборе в Белеке.

Тренерский штаб «Ростова» внес изменения в расписание желто-синих. Завтра ближайший резерв проведет контрольную игру с футбольным клубом «Шкендия» из Македонии. Команды сыграют два тайма по 30 минут. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Что касается матча с «Локомотивом» (Пловдив), то встреча состоится по расписанию и начнется в 17:30.

Напомним, что сбор «Ростова» в «Белеке» продлится до 6 февраля.