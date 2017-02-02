Вратарь «Салавата Юлаева» Гаврилов избежал перелома в матче со СКА

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов избежал перелома после повреждения, полученного накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уфимцев.

Гавриков получил травму в конце первого периода встречи. Сообщалось, что у него мог быть перелом одной из костей таза. «Перелома нет, есть сильный ушиб, - сообщили в пресс-службе. - До 13 февраля он внесен в список травмированных».

Из фарм-клуба «Салавата Юлаева» был вызван голкипер Андрей Литвинов.

Клуб из Башкортостана потерпел восьмое поражение подряд, но по-прежнему занимает пятое место в Восточной конференции, дающее право участвовать в плей-офф.