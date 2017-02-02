Владимир Гомельский: У ряда игроков ЦСКА разная степень мотивированности на некоторые игры

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о поражениях ЦСКА в последних матчах Евролиги.

– Мне кажется, что поражения ЦСКА в последний месяц связаны с тем, что игроки команды находятся в разной степени физической готовности. Кто-то успел преодолеть первую «яму» по физике, кто-то только начал в нее опускаться. Кроме этого выделю разную степень мотивированности на некоторые игры у ряда игроков. С моей точки зрения, Итудису надо бы изменить последовательность плановых замен и совсем отказаться от групповых замен.

Тяжело для ЦСКА будет складываться сегодняшний матч в Стамбуле. Против «Фенербахче» играть сложно. Нагрузка увеличится на Де Коло, Хиггинса, Курбанова, Воронцевича и Хайнса. Очень хотелось бы, чтобы не подвели Огастин, Джексон и Антонов, – написал Гомельский.

Напомним, что ЦСКА проиграл четырежды в последних семи матчах турнира. Сегодня армейцы сыграют на выезде с «Фенербахче». В матче не примут участие разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич и капитан команды Виктор Хряпа.

После 20 матчей в турнирной таблице Евролиги двоевластие – у мадридского «Реала» и армейского клуба по 15 побед и 5 поражений. У команды из Турции – 13 побед и четвертое место.