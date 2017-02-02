Старт – в Санкт-Петербурге, финиш – в Кейптауне

В Санкт-Петербурге прошли первые в новом году соревнования спортсменов в возрастных группах до 17 и до 15 лет, которые будут иметь важное значение при формировании сборных команд России на крупнейшие международные турниры, в том числе на чемпионаты мира по биатлу и триатлу в Турции и по лазер-рану в ЮАР.

А их в этом году будет немало. Международный союз современного пятиборья (УИПМ) придает «младшим братьям» этого вида спорта, биатлу (плавание + бег), триатлу (плавание + бег + стрельба) и лазер-рану (бег + стрельба) большое значение в деле популяризации современного пятиборья. В этом сезоне эти дисциплины получили свой четкий международный календарь. На протяжении всего года в биатле и триатле будут проходить соревнования в рамках Национального тура УИПМ по биатлу и триатлу, а в лазер-ране участники разыграют награды Городского тура УИПМ. Но главными соревнованиями года станут чемпионаты мира по биатлу и триатлу (он пройдет с 20 по 22 октября в Турции) и по лазер-рану (5-7 октября, Кейптаун, ЮАР). С 14 по 16 июля в Португалии пройдет чемпионат Европы по биатлу и триатлу. Не останется в стороне от этих соревнований и Россия. 1 мая в Ростове-на-Дону пройдет один из этапов Городского тура УИПМ по лазер-рану.

Путь к этим соревнованиям и начался в Санкт-Петербурге. Из восьми золотых медалей в личном и командном первенстве у юношей и у девушек пять достались хозяевам. Еще по одной высшей награде увезли с собой спортсмены из Калининграда, Ростова-на-Дону и Самары.

В соревнованиях юношей первенствовали петербуржцы Владислав Пустовит (троеборье) и Денис Зуев (двоеборье), а у девушек отличились Юлия Сергеева (Ростовская область, троеборье) и Арина Колобова (Самарская область, двоеборье). В командных соревнованиях три комплекта золотых наград завоевали петербуржцы, которые только в турнире юношей по двоеборью уступили первое место ребятам из Калининграда.