Агент Зозули: Пытаемся найти компромисс с испанской федерацией, чтобы Роман мог играть

Агент форварда «Бетиса» Романа Зозули Владимир Кузменко рассказал о ситуации с несостоявшейся арендой игрока в «Райо Вальекано».

- Зозуля вернулся в «Бетис»?

- А это еще неизвестно – еще ничего не закончилось. Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него все было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в «Райо» точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое…

- И что теперь?

- У меня есть партнер, который ведет переговоры с испанской федерацией – трансферное окно уже закрыто, но наш случай форс-мажорный, поэтому мы хотим найти какой-то компромисс, выход из положения. Кроме того, пытаемся сейчас связаться с украинской Федерацией и уточнить, когда у него закончился контракт с «Днепром». По закону, если у него контракт закончился до 30 июня прошлого года, то у него будет возможность быть заявленным за какой-то третий клуб. Но, конечно, если испанская федерация даст разрешение, - цитирует агента «Сегодня».

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел перейти в «Райо Вальекано» на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как форвард был заявлен за три клуба в текущем сезоне, он не имеет права играть до конца сезона.

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