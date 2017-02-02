Максим Майоров: Чтобы изменить игру, «Салавату» нужно оставить все хорошее из последних игр

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Опять допустили ошибки. Честно, сейчас тяжело сказать, что во втором периоде случилось. Даем создавать моменты сопернику, пространство.

- Выход Сведберга как-то повлиял на команду?

- Нет, никак не повлиял. Игра полевых игроков не меняется, если в воротах другой вратарь. Наша задача - упростить ему игру, помочь.

- Показалось, что соперник с каждым периодом прибавлял, а «Салават» на одном уровне остался.

- Не знаю, не заметил такого. Мы мало угрожали воротам соперника. Один гол – мало для победы. Не думаю, что дело в темпе игры.

- Восемь поражений подряд и следующий матч против еще одного лидера. Что нужно сделать, чтобы изменить игру?

- Оставить все хорошее из последних игр. Понятно, что все проигрываем. Но есть какой-то позитив. Если зацепимся за хорошую атмосферу, все плюсы, которые были, и будем стоять друг за друга, нам будет без разницы с кем играть.