Максим Майоров: Чтобы изменить игру, «Салавату» нужно оставить все хорошее из последних игр
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Опять допустили ошибки. Честно, сейчас тяжело сказать, что во втором периоде случилось. Даем создавать моменты сопернику, пространство.
- Выход
Сведберга как-то повлиял на команду?
- Нет, никак не повлиял. Игра полевых игроков не меняется, если в воротах другой вратарь. Наша задача - упростить ему игру, помочь.
- Показалось,
что соперник с каждым периодом прибавлял,
а «Салават» на одном уровне остался.
- Не знаю, не заметил такого. Мы мало угрожали воротам соперника. Один гол – мало для победы. Не думаю, что дело в темпе игры.
- Восемь
поражений подряд и следующий матч против
еще одного лидера. Что нужно сделать,
чтобы изменить игру?
- Оставить все хорошее из последних игр. Понятно, что все проигрываем. Но есть какой-то позитив. Если зацепимся за хорошую атмосферу, все плюсы, которые были, и будем стоять друг за друга, нам будет без разницы с кем играть.