Полузащитник «Днепра»: Все идет к тому, что клуб прекратит существование

Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о ситуации в клубе.

— Как футболисты «Днепра» реагируют на опасения, что вскоре клуб может повторить путь «Металлиста»?

— Об этом все говорят. Судя по всему, к такому исходу все идет. Конечно, ребята надеются, что проблемы удастся решить, ведь я не представляю, что Украина и Днепр в частности могут лишиться такого клуба.

Сейчас же наша задача — играть в футбол, поскольку это наша жизнь, наша любовь. Мы тренируемся с полной отдачей. Как минимум до лета постараемся сделать все, чтобы не разочаровывать своих верных поклонников, - цитирует Кравченко MatchDay.

Напомним, ранее харьковский «Металлист» прекратил существование. Сейчас в любительской лиге выступает команда под названием «Металлист-1925». В СМИ появились сообщения, что владелец клуба Игорь Коломойский отказался от финансирования «Днепра», и команда может сняться с чемпионата Украины.