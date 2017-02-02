Полузащитник «Днепра»: Все идет к тому, что клуб прекратит существование
Полузащитник «Днепра» Сергей Кравченко рассказал о ситуации
в клубе.
— Как футболисты «Днепра» реагируют на опасения, что
вскоре клуб может повторить путь «Металлиста»?
— Об этом
все говорят. Судя по всему, к такому исходу все идет. Конечно, ребята
надеются, что проблемы удастся решить, ведь я не представляю, что
Украина и Днепр в частности могут лишиться такого клуба.
Сейчас же
наша задача — играть в футбол, поскольку это наша жизнь, наша любовь.
Мы тренируемся с полной отдачей. Как минимум до лета постараемся
сделать все, чтобы не разочаровывать своих верных поклонников, - цитирует
Кравченко MatchDay.
Напомним, ранее харьковский «Металлист» прекратил существование.
Сейчас в любительской лиге выступает команда под названием «Металлист-1925». В
СМИ появились сообщения, что владелец клуба Игорь Коломойский отказался от
финансирования «Днепра», и команда может сняться с чемпионата Украины.