Стоффель Варндорн: Нельзя концентрироваться только на борьбе с Алонсо

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что в дебютном для себя сезоне в Ф-1 он не должен всецело концентрироваться на внутрикомандном сражении с Фернандо Алонсо.

«Я работал с Алонсо на протяжении последних двух лет: я знаю, как он действует и каким образом обеспечивает прогресс команды. Я уже достаточно хорошо его знаю. Это очень сильный гонщик. Все знают о его возможностях и до сих пор считают его одним из лучших.

Безусловно, для меня его результаты станут отличным ориентиром. Однако с моей стороны было бы неправильно концентрироваться исключительно на Фернандо. Наша главная цель – вернуть «Макларен» на вершину. Я буду стараться использовать свои шансы по максимуму и не допускать глупых ошибок. Когда мне это удается, я достигаю неплохих результатов. Вот на чем я концентрируюсь», - цитирует Варндорна Autosport.

Бельгиец дебютировал в Ф-1 на Гран-при Бахрейна-2016, заменяя травмированного Алонсо: тогда Стоффелю удалось финишировать на десятом месте в гонке и принести британской команде первое очко в кампании.