Стоффель Варндорн: Нельзя концентрироваться только на борьбе с Алонсо
Пилот «Макларена»
Стоффель Вандорн считает, что в дебютном для себя сезоне в Ф-1 он не должен
всецело концентрироваться на внутрикомандном сражении с Фернандо Алонсо.
«Я работал с Алонсо на
протяжении последних двух лет: я знаю, как он действует и каким образом
обеспечивает прогресс команды. Я уже достаточно хорошо его знаю. Это очень
сильный гонщик. Все знают о его возможностях и до сих пор считают его одним из
лучших.
Безусловно, для меня его результаты станут отличным ориентиром. Однако с моей стороны было бы неправильно концентрироваться исключительно на Фернандо. Наша главная цель – вернуть «Макларен» на вершину. Я буду стараться использовать свои шансы по максимуму и не допускать глупых ошибок. Когда мне это удается, я достигаю неплохих результатов. Вот на чем я концентрируюсь», - цитирует Варндорна Autosport.
Бельгиец дебютировал в Ф-1 на
Гран-при Бахрейна-2016, заменяя травмированного Алонсо: тогда Стоффелю удалось
финишировать на десятом месте в гонке и принести британской команде первое очко
в кампании.