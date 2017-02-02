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Александр Бубнов: Не стал бы переоценивать потерю Миранчука для «Локо», игрок перестал прогрессировать

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

Напомним, накануне президент столичного клуба Илья Геркус сообщил, что Миранчук принял решение покинуть команду.

- Миранчук, похоже, все решил и в ближайшее время уйдет, - цитирует Бубнова Sportbox. - Молодой российский игрок покидает воспитавший его клуб - это всегда вызывает неоднозначное отношение у публики, но я бы не стал переоценивать эту потерю для «Локо». В самом начале карьеры Миранчук выглядел ярко, при Черевченко, не являясь стопроцентно основным, приносил немало пользы, но в последнее время перестал прогрессировать. Статус надежды клуба, ответственность за результат… С таким грузом, что свойственно молодым, он перестал справляться. По осени на его позиции лучше выглядел Фернандеш, которому Семин доверяет. Расставание с Миранчуком - не трагедия.В любом случае «Локомотиву» нужен новый хороший плеймейкер, а еще - забивной форвард.

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