Валерий Масалитин: ЦСКА должен побороться за Миранчука, он молодой и перспективный футболист

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.

– Вы, как армеец, в глубине души надеетесь, что Миранчук станет игроком ЦСКА?

– Конечно, была бы у меня возможность, посоветовал бы Евгению Гинеру этого игрока. Можно, например, продать Алана Дзагоева… Не знаю, здесь все упирается в деньги. К тому же, мы не знаем, как к Миранчуку относится Виктор Гончаренко.

ЦСКА должен побороться за Алексея, ведь он молодой и перспективный футболист. У него еще все впереди. К тому же, в стане армейцев много молодых игроков. Вспомнить хотя бы Александра Головина, Федора Чалова, Тимура Жамалетдинова. Из таких ребят можно создать костяк, – сказал Масалитин.

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