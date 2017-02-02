Валерий Масалитин: ЦСКА должен побороться за Миранчука, он молодой и перспективный футболист
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.
– Вы, как армеец, в глубине души надеетесь, что Миранчук станет игроком ЦСКА?
– Конечно, была бы у меня возможность, посоветовал бы Евгению Гинеру этого игрока. Можно, например, продать Алана Дзагоева… Не знаю, здесь все упирается в деньги. К тому же, мы не знаем, как к Миранчуку относится Виктор Гончаренко.
ЦСКА должен побороться за Алексея, ведь он молодой и перспективный футболист. У него еще все впереди. К тому же, в стане армейцев много молодых игроков. Вспомнить хотя бы Александра Головина, Федора Чалова, Тимура Жамалетдинова. Из таких ребят можно создать костяк, – сказал Масалитин.
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