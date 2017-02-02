«Ювентус» договорился о переходе защитника «Сан-Паулу» Лянко
Защитник «Сан-Паулу» Лянко
летом станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Corrierre dello Sport, клубы уже договорились о трансфере, но он
состоится уже летом. Полное имя игрока – Лянко Эвангелиста Сильвейра Невеш
Войнович. У него есть гражданство как Сербии, так и Бразилии, он играл за
юношеские сборные обеих стран.
20-лентий Лянко за свою карьеру провел 21 матч в серии А и забил один гол.
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