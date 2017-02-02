M-1 Challenge 74. Винициус Лопес сразится против Мякинкина

На международном турнире M-1 Challenge 74, который состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге, пройдет бой тяжеловесов между Маркусом Винициусем Лопесом (Бразилия, 10-5) и Евгением Мякинкиным (Самбо-Питер, 14-7).

Чемпион своего штата Минас-Жейрас по боксу и бразильскому джиу-джитсу Маркус Винициус Лопес по прозвищу «Гора» дебютировал на турнирах M-1 Challenge с победы над Курбаном Ибрагимовым. Потом был эксперимент по переходу в полутяжелый вес и упорный бой против Штефана Пютца, в котором бразилец в третьем раунде все-таки сдался под натиском немецкой машины, попав на удушающий прием. Сейчас он будет проводить третий поединок в рейдже одного из ведущих мировых промоушенов и для этого снова вернулся в привычный для себя тяжелый вес.

Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо и грэпплингу, финалист первого сезона реалити-шоу M-1 Fighter Евгений Мякинкин имеет за своими плечами уже более двух десятков профессиональных поединков и победы над очень серьезными оппонентами. В прошлом году на турнире M-1 Challenge 67 чуть больше чем за три минуты поймал на удушающий прием Евгения Гурьянова. В новом сезоне Евгений намерен развить достигнутый успех и продолжать побеждать на турнирах M-1 Challenge.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2

(До 72 кг), Морган Эру (Франция), 6-5 - Дамир Исмагулов (New Stream Team и клуб Боец), 7-2

(До 70,3 кг), Эриван Перейра (Бразилия), 7-0 - Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10

(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6

(До 93 кг), Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 4-2 - Артур Тюльпаров (Аллигатор), 1-0

(Свыше 93 кг), Маркус Винициус Лопес (Бразилия), 10-5 - Евгений Мякинкин (Самбо-Питер), 14-7

(До 77,1 кг), Пабло Ортман (Швейцария), 5-0 - Вячеслав Богомол (Украина), 9-3

(До 77,1 кг), Брюс Сото (Бразилия), 9-3 - Пайзула Магомедов (Fighting Eagle), 3-0