Винус Уильямс: Когда играла с Младенович, боль в ноге мешала мне передвигаться
Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась мнением о поражении в двух сетах от француженки Кристины Младенович во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.
- Заслуга принадлежит Младенович, она очень мощно играла, делала отличные подачи. Причем, не только первым мячом, но и вторым. Я чувствовала себя не лучшим образом. Я разочарована, не самый идеальный матч был для меня.
- Вы прихрамывали. Если ли травма?
- Эта боль в ноге мешала мне передвигаться. Я почувствовала ее первый раз в финале австралийского турнира.
- На первой пресс-конференции вы сказали, что хотели бы посмотреть модных дизайнеров. Успели?
- Я была сосредоточена на тренировках, играх и своем восстановлении. Дизайнеров я посмотреть пока не успела.
- Вы улетаете из Петербурга уже сегодня?
- Пока никаких мыслей в голове нет. Я не знаю, когда у меня рейс. Но если у меня будет такая возможность - я, конечно, хотела бы посмотреть город.
- Поражение в первом круге очень обидно. Наложит ли это отпечаток на ваше решение принять участие в этом турнире в следующем году?
- Я не думала об этом. Но я бы хотела сюда вернуться, потому что меня очень тепло принимали. Для меня большой честью будет вернуться сюда и выиграть.
- Что возьмете с собой из Петербурга?
- Я люблю меха, поэтому возьму с собой что-нибудь меховое. Например, шубу, - приводит слова Уильямс корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Младенович обыграла Уильямс со счетом 6:3, 6:1. В четвертьфинале она сыграет с Робертой Винчи, которая ранее обыграла немку Андреа Петкович.
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.
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Матч
Уильямс В. (США) - Младенович К. (Франция) - 3:6, 1:6
Место и дата
02 февраля 14:00, , Онлайн-трансляция