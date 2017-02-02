Елена Веснина: Уильямс заслуживает уважения за то, что прилетела в Петербург и вышла играть

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе над француженкой Ализе Корне во втором круге Spb Ladies Trophy-2017, а также высказалась о вылете Винус Уильямс из турнира.

- В первом сете я старалась играть слишком агрессивно, близко к линиям, пыталась форсировать события. В играх с Ализе нужно быть терпеливо, готовиться к длинным розыгрышам. В первом сете у меня не было рационального розыгрыша. После поражения в первом сете я вызвала Андрея Чеснокова на корт. Он подсказал мне, сказал: варьируй подачу, терпи. Я была удивлена, что не выиграла ни одного гейма на своей подаче. Но я изменила свою игру, она была к этому немного не готова.

- Прошлую вашу очную игру Ализе Корне назвала триллером. А какой жанр был сейчас?

- Прошлый был точно триллер, три часа. Сегодня мы улучшили показатель - два часа. У нас всегда сложные поединки. Не помню ни одного матча, когда все закончилось бы в двух сетах.

- Какие у вас рейтинговые цели?

- Я сколько лет в туре, меня все время спрашивают, сколько я заработала очков. Я даже и не знаю, они меняются все время» Я знаю, что я 16-я, есть цель войти в десятку. Но я знаю, что эти шесть позиций будут самыми долгими в моей карьере. Мне хочется побеждать, если все сложится, я войду в десятку.

- Перед матчем случился казус: под вашей фамилией вышла Корне, а вы - под ее.

- Да, нам сказали, что сначала идет Ализе. Когда она встала на вращающийся помост, мы увидели мою фамилию. Но поменяться уже не успели - поэтому вышел такой казус (смеется)

- Для вас удивительно, что Винус Уильямс вылетела в первом круге?

- Винус не играла первый круг, а во втором вышла против серьезной, молодой, талантливой соперницы. Я удивлена, что все сложилось в двух сетах. Видимо, она не успела восстановиться после Австралии, где провела великолепные две недели. Затем был тяжелый перелет, акклиматизация. Здорово, что она вообще прилетела, вышла играть - это требует уважения, - приводит слова Весниной корреспондент «Cоветского спорта в Санкт-Петербурге».

Уильямс во втором круге турнира проиграла француженке Кристине Младенович в двух сетах - 3:6, 1:6. Матч продолжался 56 минут.

Напомним, Веснина обыграла Корне со счетом 2:6, 6:3, 6:3. В четвертьфинале она сыграет с победителем пары Донна Векич – Доминика Цибулкова.

Кроме Весниной в четвертьфинал также вышли россиянки Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля.

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