Bosco больше не будет изготавливать экипировку для олимпийской сборной России

Изменился официальный экипировщик олимпийской и паралимпийской сборных России. Ранее эту функцию выполняла компания Bosco.

Как сообщают «Ведомости», экипировку для сборной России теперь будет изготовлять ZA Sport. Сейчас компания находится на стадии согласования контракта с ОКР. При этом соглашение с Bosco истекло летом 2017 года.

На сайте ZA Sport указано, что бренд был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 г. и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». Среди клиентов компании – ВК «Динамо», сборная России по волейболу, аэропорт «Внуково».

Bosco di Ciliegi была поставщиком формы для олимпийской сборной России с 2002 года.