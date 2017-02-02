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Bosco больше не будет изготавливать экипировку для олимпийской сборной России

Источник:  «Ведомости»Комментарии

Изменился официальный экипировщик олимпийской и паралимпийской сборных России. Ранее эту функцию выполняла компания Bosco.

Как сообщают «Ведомости», экипировку для сборной России теперь будет изготовлять  ZA Sport. Сейчас компания находится на стадии согласования контракта с ОКР. При этом соглашение с Bosco истекло летом 2017 года.

На сайте ZA Sport указано, что  бренд был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 г. и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». Среди клиентов компании – ВК «Динамо», сборная России по волейболу, аэропорт «Внуково».

Bosco di Ciliegi была поставщиком формы для олимпийской сборной России с 2002 года.

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