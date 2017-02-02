Bosco больше не будет изготавливать экипировку для олимпийской сборной России
Изменился официальный экипировщик олимпийской
и паралимпийской сборных России. Ранее эту функцию выполняла компания Bosco.
Как сообщают «Ведомости», экипировку для сборной России теперь
будет изготовлять ZA Sport. Сейчас
компания находится на стадии согласования контракта с ОКР. При этом
соглашение с Bosco истекло летом 2017 года.
На сайте ZA Sport указано, что бренд был создан российским дизайнером
Анастасией Задориной в 2012 г. и «специализируется на разработке корпоративного
стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». Среди клиентов
компании – ВК «Динамо», сборная России по волейболу, аэропорт «Внуково».
Bosco di
Ciliegi была поставщиком формы
для олимпийской сборной России с 2002 года.
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