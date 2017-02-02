Томас Мюллер: Я не беру мяч в центре поля и накручиваю шестерых соперников

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, почему он так мало забивает мячей в нынешнем сезоне.

В 24 матчах во всех турнирах он стал автором всего четырех голов, а в 15 встречах бундеслиги отметился одним забитым мячом.

«Моя голевая статистика не такая, как в прошлые годы. Когда команда играет не достаточно наступательно, это всегда проблема для меня, потому что я не игрок-индивилуалист, - цитирует форварда ESPN. - Я не беру мяч в центре поля и накручиваю шестерых соперников. Если наша позиционная игра, игра в пас, работа с мячом не столь хороши, мне также приходится участвовать в борьбе».





