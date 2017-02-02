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Глава ФФУ: Зозуля – не неонацист. Испанские сторонники российских террористов ломают ему карьеру

Источник:  FacebookКомментарии

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с нападающим Романом Зозулей, который после срыва трансфера в «Райо Вальекано» может остаться без игровой практики до конца сезона.

Ранее стало известно, что игрок не сумел перейти в мадридский клуб на правах аренды, из-за фанатов «Райо», которые потребовали от руководства не подписывать футболиста. По их мнению, Зозуля поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как форвард был заявлен за три клуба в текущем сезоне, он не имеет права играть до конца сезона.

«Я знаком с Роман Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины. 

Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд! 

Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», – написал Павелко на своей странице в Фейсбук.

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