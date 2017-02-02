«Бетис» заявил, что Зозуля формально остается игроком «Райо Вальекано»

«Бетис» опубликовал заявление по ситуации с нападающим Романом Зозулей. Они заявили, что его соглашение с «Райо Вальекано» в силе.

Сообщается, что с формальной точки зрения Роман останется игроком «Райо Вальекано» на правах аренды до 30 июня 2017 года. В связи с этим за «Бетис» он играть не может. До разрешения ситуации Зозуле разрешили тренироваться вместе с «Бетисом».

Также клуб назвал ситуацию с футболистом несправедливой и заявил о полной поддержке Зозуле и его семье, а также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемы. Контракт Романа с «Бетисом» истекает летом 2019 года.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба.

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