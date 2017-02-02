Помазун и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Викторией»
ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с чешской «Викторией».
ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Головин, Миланов, Фернандес, Дзагоев, Ионов.
Запасные: Чепчугов, Набабкин, Олейников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Встреча состоится в Испании, где армейцы готовятся ко второй части сезона. Начало - в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Наш состав на товарищеский матч #ВикторияЦСКА pic.twitter.com/hjUtud3iY8— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 февраля 2017 г.
Матч
Состав
ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Березуцкий А. (Набабкин, 74), Щенников, Миланов (Жамалетдинов, 46), Ионов (Гордюшенко, 75), Дзагоев, Головин (Кучаев, 84), Вернблум
Виктория: Козачик, Губник, Ржезник, Гейда, Лимберски, Коваржик, Копич, Иваншиц, Горжава, Громада, Крменчик
Предупреждения:
Дзагоев, 65 - нет
Место и дата
02 февраля 18:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция