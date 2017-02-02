Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Помазун и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Викторией»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с чешской «Викторией».

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, А. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Головин, Миланов, Фернандес, Дзагоев, Ионов.

Запасные: Чепчугов, Набабкин, Олейников, Кучаев, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Встреча состоится в Испании, где армейцы готовятся ко второй части сезона. Начало - в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

ЦСКА - Виктория - 0:0

Состав

ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Березуцкий А. (Набабкин, 74), Щенников, Миланов (Жамалетдинов, 46), Ионов (Гордюшенко, 75), Дзагоев, Головин (Кучаев, 84), Вернблум

Виктория: Козачик, Губник, Ржезник, Гейда, Лимберски, Коваржик, Копич, Иваншиц, Горжава, Громада, Крменчик

Предупреждения:

Дзагоев, 65 - нет

Место и дата

02 февраля 18:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» - «Видеотон». Текстовая трансляция начнется в 16:00Контрольный матч московского «Локомотива» на сайте «Советского спорта».Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛКуда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Моделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАМоделист-конструктор. Как Виктор Гончаренко внедряет модель 3-5-2 в ЦСКАЦСКА не сумел поразить ворота чешской «Виктории» в контрольном матче, но показал качественный, содержательный футбол.В Туле двое фанатов осуждены за избиение иностранца после матча «Арсенал» – ЦСКАМировой судья в Туле признал виновными двух местных жителей в избиении иностранца после футбольного матча, сообщила «Интерфаксу» старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.ЦСКА – «Виктория». Онлайн«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между ЦСКА и чешской «Викторией».«Спартак» сыграет со «Рубином» на сборе в ИспанииСтали известны соперники «Рубина» по товарищеским матчам на втором сборе команды в испанской Малаге.Валерий Масалитин: ЦСКА должен побороться за Миранчука, он молодой и перспективный футболистБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука покинуть столичный клуб.Тимур Жамалетдинов: Надеюсь, Гончаренко даст мне шанс проявить себяНападающий Тимур Жамалетдинов рассказал, что готов к конкуренции за место в основном составе ЦСКА.Василий Уткин: Миланов? Какая глубина мысли. Подумать только – собрались, тренируютсяОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин прокомментировал заявление полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова о физической форме столичного клуба.Георгий Миланов: Через неделю футболисты ЦСКА будут в хорошей формеПолузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями от сбора команды в Кампоаморе.Сегодня клубы РФПЛ сыграют четыре контрольных матчаСегодня ЦСКА проведет спарринг с чешской «Викторий». Начало матча – 18.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)Цель «Спартака», облом Лунева и шедевр Шатова. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Жулиано: Надеемся, Иванович поможет «Зениту». Мы его очень тепло встретимПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от товарищеского матча с норвежским «Оддом» (1:1) и высказал мнение о переходе Бранислава Ивановича в петербургский клуб.Георгий Миланов: ЦСКА держит «Зенит» в уме, но пока что правильнее думать о тренировкахПолузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом» в 18-м туре РФПЛ, которая состоится 4 марта на домашней арене столичной команды.«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матчеПетербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.Трансляция матча «Зенит» – «Одд» (видео, онлайн)Текстовая трансляция контрольного матча «Зенита» на сайте «Советского спорта».Зоран Тошич: Посмотрим, что покажет «Спартак», но ЦСКА далеко красно-белых не отпуститПолузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможном чемпионстве «Спартака», а также заявил, что армейцы не собираются просто так отдавать титул чемпиона России.«Спартак» после сбора в ОАЭ вернулся в Москву«Спартак» после победного контрольного матча с «Копенгагеном» (2:1) завершил сбор в ОАЭ и ночным рейсом из Абу-Даби вернулся на родину, сообщается на официальном сайте красно-белых.Виталий Мутко: Сборной Бразилии будет сложно прилететь к нам на товарищеский матчПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, с какими сборными Россия может сыграть летом.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости
Виктория
Викториякалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости