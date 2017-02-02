Иванович прибыл на сбор «Зенита» в Испании
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, подписавший контракт с петербургским клубом 1 февраля, прибыл в расположение команды, которая проводит сбор в Испании.
Сегодня, 2 февраля, серб проведет первую тренировку с сине-бело-голубыми, сообщает официальный твиттер «Зенита».
Встретили и проводили 😏— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 февраля 2017 г.
Первая тренировка Ивановича в «Зените» — через два часа. pic.twitter.com/aIdV8r1zNN
Напомним, 32-летний защитник подписал с петербургским клубом контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. С 2008 года Иванович выступал за «Челси», а до этого он провел два сезона в московском «Локомотиве».
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