Александр Бубнов: В ситуации, когда у «Локомотива» нет права на ошибку, Фарфана взяли не за имя

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о новичке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.

О подписании контракта с 32-летним перуанским полузащитником железнодорожники объявили 29 января.

- Даже в условиях активного сокращения бюджета было очевидно, что «Локомотиву» не обойтись без новичков, - цитирует Бубнова Sportbox. - Фарфан – игрок с богатым опытом выступлений в бундеслиге, Лиге чемпионов. Атака нуждалась в усилении, которое получило в его лице. Встают два очевидных вопроса: возраст и игровые кондиции, причем они тесно связаны. Можно и в 32 года приносить пользу в нападении, выполнять большой объем работы, но все зависит от функционального состояния. Да, Фарфан последнее время почти не играл, но, если мы смотрим на статистику, то селекционеры руководствуются массой критериев. Очевидно, что в ситуации, когда у «Локомотива» нет права на ошибку, его взяли не за имя.