«Амур» на выезде обыграл «Кузню»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом»
и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».
В составе победителей гол в активе Кирилла Капустина. «Амур»
набрал 68 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Металлурга» 35 очков и
15-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - Амур - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Капустин 41:49 (0:1).
Место и дата
02 февраля 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически