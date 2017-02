Валенсия – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в январе

Болельщики признали полузащитника Антонио Валенсию лучшим игроком команды в прошлом месяце.

31-летний эквадорец набрал 57% голосов, опередив защитника Фила Джонса (22%) и нападающего Маркуса Рэшфорда (21%).

В этом сезоне Валенсия в 20 матчах чемпионата Англии отметился одной голевой передачей.

Congratulations to @Anto_V25 - #MUFC's Player of the Month for January. pic.twitter.com/fThHIUj0UR