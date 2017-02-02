Валенсия – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в январе
Болельщики признали полузащитника Антонио Валенсию лучшим игроком команды в прошлом месяце.
31-летний эквадорец набрал 57% голосов, опередив защитника Фила Джонса (22%) и нападающего Маркуса Рэшфорда (21%).
В этом сезоне Валенсия в 20 матчах чемпионата Англии отметился одной голевой передачей.
Congratulations to @Anto_V25 - #MUFC's Player of the Month for January. pic.twitter.com/fThHIUj0UR— Manchester United (@ManUtd) 2 февраля 2017 г.
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