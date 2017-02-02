Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.

«Президиум Всероссийской федерации волейбола утвердил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России. Старшим тренером утвержден Константин Ушаков. Президиум ВФВ утвердил Сергея Шляпникова на посту главного тренера мужской сборной России», - цитирует Яременко «Р-Спорт».

69-летний Владимир Кузюткин уже возглавлял сборную России с 2009 по 2011 годы. С ней он выиграл чемпионат мира 2010 года. Последним местом его работы была сборная Болгарии, в которой он проработал десять месяцев.

55-летний Сергей Шляпников ранее возглавлял «Ярославич», «Факел» из Нового Уренгоя и краснодарское «Динамо». Наивысшего достижения на клубном уровне он добился с ярославской командой, которая дважды занимала четвертое место в чемпионате России (2000, 2001). Шляпников приводил юниорские и молодежные сборные России к победам на чемпионатах мира и Европы, студенческую сборную – к победе на Универсиаде-2013.