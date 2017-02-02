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Андер Эррера: Моуринью очень помог мне улучшить свою игру

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Знаю, чего хочет от меня тренер. У нас с ним прекрасные отношения. Всегда стараюсь и буду стараться выполнять его требования. Да, я могу ошибаться, как и любой другой игрок, но для меня на первом месте всегда стоят успехи команды. 

Жозе очень помог мне улучшить свою игру. Я – командный игрок. Если тренер решит дать мне 6, 8, а может 10 минут времени на поле – буду очень рад. Готов выступать на любой позиции, в том числе защитника. Мне очень повезло, что я играю за лучший клуб Англии», – сказал испанец в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Эррера выступает за «МЮ» с 2014 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел во всех турнирах 30 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

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