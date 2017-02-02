«Спартак» сыграет со «Рубином» на сборе в Испании

Стали известны соперники «Рубина» по товарищеским матчам на втором сборе команды в испанской Малаге.

4 февраля в 12:00 мск в городе Коин казанцы сыграют с хорватским «Осиеком». На следующий день в 13:00 мск запланирован спарринг с японским клубом «Сенан Бельмаре» (место игры будет определено позднее).

13 февраля в 14:00 мск в Марбелье начнется матч «Рубина» с московским «Спартаком».

Завершится сбор 14 февраля встречей с китайским «Чайна Форчун» (13:00 мск) в городе Ла Кала.