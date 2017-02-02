Алексей Порфененко: Игроки «Мордовии» не бойкотируют тренировки, а работают индивидуально

Новый руководитель «Мордовии» Алексей Порфененко опроверг информацию, что футболисты команды отказались тренироваться на сборе в Крыму из-за долгов по зарплате.

«Информация о том, что футболисты бойкотируют тренировки, неверна, - цитирует Порфененко «Р-Спорт». - Первый сбор у нас втягивающий. Ребята под присмотром тренерского штаба занимаются, проводя в день по две тренировки по индивидуальному плану. Так мне обозначил все наш тренер Марат Мустафин. Видимо, это связано с тем, что отпуск затянулся, а все команды ФНЛ уже работают не первую неделю».

«Мордовия» вылетела в Крым 31 января. Командой руководит Марат Мустафин, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Дмитрия Черышева.











