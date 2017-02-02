Касерес может перейти в «Милан»
Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес может стать игроком «Милана».
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Football Italia, сегодня Мартин встретится с вице-президентом «Милана» Адриано
Галлиани и обсудит возможность перехода. Сейчас футболист является свободным
агентом. Если стороны договорятся, игрок пройдет медобследование перед
возможным подписанием контракта.
29-летний Мартин Касерес является свободным агентом с лета 2016 года, когда закончился его контракт с «Ювентусом». За «Юве» он провел 110 матчей и забил семь мячей при шести голевых передачах. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом Италии.
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