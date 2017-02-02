«Авангард» обыграл «Куньлунь»
«Авангард» дома взял верх над «Куньлунем» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Петр Хохряков, Антон Бурдасов и Александр Пережогин, у гостей - Шон Коллинз.
Омичи по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции, казахстанский клуб идет в ней седьмым.
4 февраля «Авангард» примет «Адмирал», а «Куньлунь» в тот же день сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Авангард - Куньлунь Ред Стар - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Хохряков (Бурдасов, Анелёв), 32:29 (1:0). Бурдасов (Хохряков, Мартынов), 35:50 (2:0). Коллинс (Виделль, Ро), 36:32 (2:1). Пережогин (Пьянов), 59:45 (3:1).
Место и дата
02 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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