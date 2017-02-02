«Сибирь» дома обыграла «Адмирал»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Адмиралом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Сибири».
В составе победителей отличились Степан Санников, Алексей
Глухов, который сделал дубль, Константин Окулов и Владислав Наумов. У «Адмирала»
гол в активе Дениса Алексеева.
Обе команды имеют в активе 79 очков. По дополнительным
показателям «Адмирал» занимает восьмое место на Востоке, а «Сибирь» - девятое.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Адмирал - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы:
Санников (Кемппайнен, Шалунов), 0:16 (1:0). Глухов А. (Мишарин, Соколов), 22:07 (2:0). Окулов (Наумов), 30:36 (3:0). Алексеев 32:59 (3:1). Глухов А. (Соколов, Беляков), 51:14 (4:1). Наумов (Бойчук, Окулов), 56:22 (5:1).
Место и дата
02 февраля 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция