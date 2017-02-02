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«Зенит» представил игрока, который выступит от клуба в Кубке РФПЛ по киберфутболу

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

23-летний петербуржец Руслан Яминов представит «Зенит» на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу, говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.

Яминов играет в киберфутбол на профессиональном уровне с 2014 года. В 2016-м петербуржец вошел в топ-6 на чемпионате России, а также попал в десятку по итогам Кубка России. Киберспортсмен лидирует в рейтинге FIFA 17 среди петербургских игроков.

- Чувствую большую ответственность и желание доказать, что киберспорт - это серьезно. Я занимался большим футболом с 6 лет, но не сумел стать профессиональным спортсменом. Теперь у меня появилась возможность принести пользу любимому клубу в киберпространстве, и я буду упорно тренироваться ближайший месяц, чтобы быть максимально готовым к первому официальному турниру среди команд РФПЛ, - заявил Яминов.

Источник: ФК «Зенит»

Напомним, первый розыгрыш Кубка РФПЛ по киберфутболу пройдет в Уфе с 24 по 26 февраля. В турнире выступят 16 киберспортсменов, которые определят победителя по итогам игр в FIFA 17.

Ранее своих киберигроков представили «Спартак», «Уфа», «Крылья Советов», «Урал», «Анжи» и «Амкар». 

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