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Юрген Клопп: Мы многое улучшили в «Ливерпуле», но проблема в том, что другие команды не спят

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции рассказал о своей работе в клубе в свете его последних неудач.

После отличного старта мерсисайдцев в нынешнем сезоне английской премьер-лиге эксперты назвали их основными конкурентами «Челси» в борьбе за чемпионский титул. Однако начало этого года стало ушатом холодной воды для болельщиков «красных»: в четырех встречах команда не одержала ни одной победы и сейчас занимает пятое место, на десять очков отставая от «аристократов».

«Вы лучше меня знаете о нашем клубе, что происходило с ним в последние несколько лет, - сказал Клопп журналистам. - Когда мы начали здесь работать, все надеялись, что это (успех) придет сразу. Мы многое улучшили, но проблема в том, что другие команды не спят. Борьба за что-то всегда жесткая и интенсивная. Мне нравится здесь. Я знаю, что быть успешным в этой лиге - настоящий вызов».

















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