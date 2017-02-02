Иньеста вернулся к тренировкам
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оправился от травмы и вернулся к тренировкам с основным составом «Барселоны», сообщает официальный твиттер каталонского клуба.
Напомним, две недели назад 32-летний Иньеста получил мышечное повреждение в матче 1/4 финала Кубка Испании с командой «Реал Сосьедад» (1:0) из-за травмы.
Следующую игру «Барселона» проведет 4 февраля в рамках чемпионата Испании - ее соперником станет «Атлетик».
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