В доме бабушки Агуэро в Аргентине полиция обнаружила 200 грамм марихуаны
В доме, принадлежащем бабушке нападающего английского «Манчестер
Сити» Серхио Агэро, полиция обнаружила крупную партию наркотиков.
Во время обыска в доме, расположенном в районе
Лос-Эукалиптос Кильмес, в нескольких километрах от столицы Аргентины
Буэнос-Айреса, сотрудники правопорядка обнаружили партию марихуаны весом в 200
граммов. Как уверяет аргентинская пресса, в доме проживает бабушка одного из самых
дорогих футболистов планеты Серхио Агуэро.
Кроме крупной партии марихуаны, уже расфасованной по мелким
пакетам и готовой к продаже, полицейские изъяли мелкие партии других
наркотических веществ, огнестрельное оружие и несколько краденых мобильных
телефонов.
В ходе операции были арестованы несколько человек, в
том числе и один из дальних родственников звездного футболиста сборной
Аргентины, который и занимался противозаконной деятельностью. Бабушка Серхио
Агэуро не пострадала.