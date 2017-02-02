В доме бабушки Агуэро в Аргентине полиция обнаружила 200 грамм марихуаны

В доме, принадлежащем бабушке нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агэро, полиция обнаружила крупную партию наркотиков.

Во время обыска в доме, расположенном в районе Лос-Эукалиптос Кильмес, в нескольких километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, сотрудники правопорядка обнаружили партию марихуаны весом в 200 граммов. Как уверяет аргентинская пресса, в доме проживает бабушка одного из самых дорогих футболистов планеты Серхио Агуэро.

Кроме крупной партии марихуаны, уже расфасованной по мелким пакетам и готовой к продаже, полицейские изъяли мелкие партии других наркотических веществ, огнестрельное оружие и несколько краденых мобильных телефонов.

В ходе операции были арестованы несколько человек, в том числе и один из дальних родственников звездного футболиста сборной Аргентины, который и занимался противозаконной деятельностью. Бабушка Серхио Агэуро не пострадала.

