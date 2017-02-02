ФФУ: Поддерживаем Зозулю и надеемся на реакцию ФИФА в ситуации с ним

Федерация футбола Украины опубликовала заявление по ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. В Федерации надеются на реакцию испанских коллег и ФИФА.

«Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, чтобы по делу перехода футболиста в клуб «Райо Вальекано», который фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков, было принято объективное и справедливое решение, основанное на правиле, что футболист должен играть.

Ситуация, в которой оказался игрок сборной команды Украины Роман Зозуля, вызывает глубокое возмущение всей отечественной футбольной общественности. Руководство ФФУ внимательно изучило все обстоятельства скандала вокруг несостоявшегося перехода игрока «Бетиса» в мадридский клуб «Райо Вальекано» и планирует принять адекватные меры, чтобы помочь нашему спортсмену.

Роман Зозуля никогда – ни своими словами, ни поступками – не давал оснований считать его сторонником неонацистских идей. Сейчас Роман стал заложником форс-мажорных обстоятельств. Национальная ассоциация надеется на оперативную реакцию руководства Королевской испанской футбольной федерации и ФИФА относительно ситуации с нашим игроком. Кроме того, Федерация будет настаивать на дипломатическом и информационном содействии в этой истории со стороны украинского посольства в Испании.

Наша позиция остается однозначной и жесткой: украинский футболист должен получить право на участие в официальных соревнованиях в сезоне 2016/2017», – говорится в заявлении Федерации футбола Украины.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

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