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Радионова – победительница Универсиады в женском одиночном катании, Туктамышева – четвертая

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская фигуристка Елена Радионова на зимней Универсиаде в Алма-Ате выиграла золотую медаль в соревнованиях в женском одиночном катании.

За короткую и произвольную программу 18-летняя спортсменка набрала 196,91 балла. Второе и третье место заняли представительницы Японии Рин Нитайя (187,18) и Хинано Исобе (174,27). Четвертой стала Елизавета Туктамышева, набравшая 171,68 балла. Пятая позиция досталась Алене Леоновой, которая выигрывала золотую медаль на зимней Универсиаде в 2015 году.

Отметим, после короткой программы Радионова также занимала первое место, Туктамышева шла второй, а Леонова была шестой. 

Напомним, Россия лидирует в медальном зачете Универсиады. За четыре соревновательных дня российские спортсмены завоевали 33 медали: 14 золотых, 13 серебряных и 6 бронзовых.

28-я зимняя Универсиада проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. 

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