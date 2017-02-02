Дзюба стал капитаном «Зенита»
Нападающий Артем Дзюба назначен новым капитаном «Зенита», сообщается в официальном твиттере клуба.
До этого капитанская повязка в команде принадлежала полузащитнику Данни, пропустившему первую половину сезона из-за тяжелой травмы. В его отсутствие функции капитана выполнял Хави Гарсия.
28-летний Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России 14 матчей, забил 8 мячей и отдал три голевые передачи.
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