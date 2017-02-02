Игроки «Бетиса»: Мы все – Зозуля

На официальном сайте «Бетиса» было опубликовано коллективное обращение футболистов команды. Игроки поддержали украинского форварда Романа Зозулю.

«Мы возмущены тем, что пришлось пережить нашему партнеру по команде Роману Зозуле. Это было его публичное линчевание, хотя он безупречно вел себя с тех пор, как прибыл в команду. Мы не поддерживаем обвинения в его адрес. Считаем, что они связаны с ложными новостями о значении той в футболки, в которой он прибыл в Испанию.

Каждый из нас может пострадать из-за такого обращения. Имидж испанской Ла Лиги не должен пострадать из-за людей, которые не поддерживают ценности нашей игры. Мы полностью поддерживаем Романа и его семью. Мы все – Зозуля», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

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