Евгений Ловчев: Миранчук уходит от Семина. Опасаюсь, как бы Алексей не стал теперь «одним из»

Обозреватель «Советского спорта» Егвений Ловчев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Напомним, накануне гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что игрок выразил желание покинуть клуб. Сейчас идут переговоры о переходе игрока с претендентами.

- Семин – это русский тренер. И он понимает, что Миранчук талантлив. Знает, как к таким находить подход, знает, как огранить этот талант. Только работай, отдавайся футболу. Сам ведь тренер, причем такой, как Семин, в этом уверяет! Но нет, Миранчук уходит.

А в том же «Рубине», который, насколько понимаю, главный претендент на игрока, тренер испанский, воспитан на других принципах. И ему, условно говоря, если Миранчук скажет, что этот тренер меня вырастил, ни тепло, ни холодно будет. К сожалению, - сказал Евгений Ловчев.

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