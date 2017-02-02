Усэйн Болт: Я не собираюсь выступать в 2018 году

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт отметил, что намерен завершить карьеру в нынешнем году. Менять свое решение он не собирается.

Раннее стало известно, что Болт был приглашен на Игры Содружества в Австралии в 2018 году. Впрочем, спортсмен решил отказаться.

Чтобы выйти на старт в следующем сезоне, мне нужно упорно тренироваться, чтобы выйти на уровень, достаточный для победы. Этого не будет», - цитирует Болта Reuters.

До этого сообщалось, что Болт завершит карьеру после чемпионата мира 2017 года. 30-летний Усэйн Болт – восьмикратный олимпийский чемпион. Девятого золота он лишился из-за дисквалификации своего партнера по эстафетной команде на Олимпиаде-2008 Несты Картера.