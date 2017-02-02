Усэйн Болт: Я не собираюсь выступать в 2018 году
Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт отметил, что намерен
завершить карьеру в нынешнем году. Менять свое решение он не собирается.
Раннее стало известно, что Болт был приглашен на Игры
Содружества в Австралии в 2018 году. Впрочем, спортсмен решил отказаться.
Чтобы выйти на старт в следующем сезоне, мне нужно упорно
тренироваться, чтобы выйти на уровень, достаточный для победы. Этого не будет»,
- цитирует Болта Reuters.
До этого сообщалось, что Болт завершит карьеру после чемпионата
мира 2017 года. 30-летний Усэйн Болт – восьмикратный олимпийский чемпион.
Девятого золота он лишился из-за дисквалификации своего партнера по эстафетной
команде на Олимпиаде-2008 Несты Картера.
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